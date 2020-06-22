FIFUN ekibi tarafından geliştirilen Fate Oath yepyeni içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil rol oyunu olarak her kesimden oyuncuya ulaşan ve ulaşmaya da devam eden başarılı yapımda oyuncular Orta Çağ’da hayatta kalmaya çalışacaklar.

Fantastik yapısı ile mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan yapımda üç büyük ve farklı ırk yer alıyor. Medeniyetler dünyasına adım atacağımız yapım içerisinde HD grafik açıları yer alacak. Sonsuz ve harika etkinliklerin de yer alacağı yapım içerisinde bizleri farklı ödüller ve hediyeler de bekliyor olacak.

Yüzyıllardır süren bir savaş atmosferine giriş yapacağımız oyun içerisinde onlarca farklı zorluk ve tehlike ile karşı karşıya geleceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, günümüze kadar 4.3 olarak değerlendirildi.