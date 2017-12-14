Father.IO AR FPS, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle oynayabileceğiniz oyunda gerçek bir savaştaymış gibi hisse kapılabiliyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi aksiyon FPS oyunlarından bir tanesi olabilecek düzeyde bir oyun olan Father.IO AR FPS, hızlı ve tempolu sahneleriyle telefona bağımlı olmanızı sağlıyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojsini kullanan oyunda sokak sokak gezerek düşmanlarınızı avlamaya çalışıyorsunuz. Telefonunuzun kamerası yardımıyla oynayabileceğiniz oyunu arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Ancak takım kurabilmek için özel ekipman satın almanız da gerekiyor. Aksiyon severlerin kaçırmaması gereken bir oyun olan Father.IO AR FPS, yüksek kaliteli grafikleriyle de dikkat çekiyor. Oyunda birbirinden güçlü silahları kontrol edebiliyor ve taktiksel savaşlara dahil olabiliyorsunuz. GPS tabanlı benzersiz bir oyun olan Father.IO AR FPS, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Gerçek bir savaş deneyimi yaşayabileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Father.IO AR FPS oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.