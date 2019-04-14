Anormal hareketler sergileyen ve insanlara saldıran leoparların bu davranışlarını incelemek üzere kolları sıvayacağınız Fierce Tales: Feline Sight, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren kaliteli bir oyundur.

İlginç konusu ve etkileyici tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bir veteriner olarak saldırgan leoparların hareketlerini incelemek ve anormal davranışların sebebini bulmaktır. Sevimli bir kediden yardım alarak leoparların sorunlarını çözmeli ve uysal hale getirmelisiniz. Bunları yaparken gizli nesneleri bularak ipucu toplayabilir ve hayvanlardaki rahatsızlıkları daha rahat çözümleyebilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sıra dışı tasarımı ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde yer alan bulmaca ve eşleştirmelerden yardım alarak ipuçlarına ulaşabilirsiniz. İpuçlarından yola çıkarak incelemelerinizi doğru bir şekilde tamamlayabilir ve leoparlardaki sorunu bulabilirsiniz. Bu sayede onları tekrar kafeslerine koyarak insanlığı kurtarabilir ve görevlerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fierce Tales: Feline Sight, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.