İndir 92.00 MB
Fin & Ancient Mystery 1.0.10 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Fin & Ancient Mystery - Android için Macera Oyunu

Fin & Ancient Mystery

1.0.10
Android
Fin & Ancient Mystery
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Fin & Ancient Mystery 1 - 1
Fin & Ancient Mystery 2 - 2
Fin & Ancient Mystery 3 - 3
Fin & Ancient Mystery 4 - 4
Fin & Ancient Mystery 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir macera oyunu

Fin & Ancient Mystery, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Kendine has bir oynanışa ve kurguya sahip olan oyunda zorlu engellerin üstesinden geliyor ve parkurları tamamlamaya çalışıyorsunuz. 7 büyülü dünyaya sahip olan oyunda dünyayı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Nefes kesici bir deneyim sunan oyunda gizli eserleri açığa çıkarmalı ve dünyayı kurtarmalısınız. Büyük bir gizemi aydınlatmaya çalıştığınız oyunda karakterinizi iyi bir şekilde kontrol etmelisiniz. Ayrıca karakterinizi daha güçlü bir konuma da getirebileceğiniz oyunda stratejik bilginizi de iyi kullanmalısınız.

Boş vakitlerinizde oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş bir atmosfer yer alıyor. Mistik ve gizemli bir atmosferde geçen oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Bu tarz oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Fin & Ancient Mystery, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. İnanılmaz bir deneyim sunan Fin & Ancient Mystery sizleri bekliyor.

Fin & Ancient Mystery oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR