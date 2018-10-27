Fin & Ancient Mystery, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Kendine has bir oynanışa ve kurguya sahip olan oyunda zorlu engellerin üstesinden geliyor ve parkurları tamamlamaya çalışıyorsunuz. 7 büyülü dünyaya sahip olan oyunda dünyayı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Nefes kesici bir deneyim sunan oyunda gizli eserleri açığa çıkarmalı ve dünyayı kurtarmalısınız. Büyük bir gizemi aydınlatmaya çalıştığınız oyunda karakterinizi iyi bir şekilde kontrol etmelisiniz. Ayrıca karakterinizi daha güçlü bir konuma da getirebileceğiniz oyunda stratejik bilginizi de iyi kullanmalısınız.

Boş vakitlerinizde oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş bir atmosfer yer alıyor. Mistik ve gizemli bir atmosferde geçen oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Bu tarz oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Fin & Ancient Mystery, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. İnanılmaz bir deneyim sunan Fin & Ancient Mystery sizleri bekliyor.

Fin & Ancient Mystery oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.