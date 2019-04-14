Yaklaşık yüz yıl önceye giderek esrarengiz bir yolculuk yapabileceğiniz ve sır dolu olayları aydınlatabileceğiniz Final Cut: Homage Collector's Edition, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve etkileyici grafikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, dedektiflik yaparak gizemli olayları çözmek ve esrarengiz cinayetleri inceleyerek katili bulmaktır. Oyun, ünlü film yıldızlarını öldürmeyi kafasına koyan ve tek tek tüm aktörleri öldüren bir katilin işlediği cinayetlerden oluşmaktadır. Cinayetleri detaylı bir şekilde araştırarak ipuçlarına ulaşmalı ve katin izini sürmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu sahneleri ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ürpertici mekanlar ve onlarca şüpheli karakter bulunmaktadır. Ayrıca katiller bulmak için kullanabileceğiniz sayısız ipucu yer almaktadır. Gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamalı ve seviye atlayarak sonraki bölümlere geçmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz Final Cut: Homage Collector's Edition, binlerce oyuncunun tercih ettiği kaliteli bir oyundur.