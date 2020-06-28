Eski zamanların rol oyunu olarak lansmana çıkan ve günümüzde iki farklı platformda oynanan Firmament Ode klasik bir oynanış yapısı ile adından söz ettiriyor.

Çinli geliştiriciler tarafından hayata geçirilen Firmament Ode günümüzde oynaması ücretsiz olarak rol oyuncularını bir araya getirmeye devam ederken, onlara aksiyon dolu anlar vadediyor.

Yavaş oynanış yapısı ile oyunculara tempodan uzak bir deneyim sunan yapım da oyuncular çeşitli stratejileri uygulayacaklar.

Orijinal bir hikâyeye sahip olan yapım gelişmiş grafik açıları ve sürükleyici içerikleri ile oyunculara gerilim dolu bir deneyim sunarken, ücretsiz olması ile daha geniş kitlelere de ulaşmaya devam ediyor.

Düzenli olarak güncellemeler alan oyun günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.