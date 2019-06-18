Eğer mobil platformda eğlenceli ve bir o kadar da zorlu balık tutma oyunu oynamak istiyorsanız Fisherman Go’yu oynamanızı öneririz. Machbird Studio imzası ile geliştirilen ve hem Android hem de İOS platformunda oldukça beğebilen Fisherman Go yavaş yavaş kitlesini de artırmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında birbirindan farklı balıkları avlamaya çalışacağımız oyunda nefes kesen mücadelelere katılacağız.

Oyuncular balıkçılık konusunda yeteneklerini sergileyecek ve ne kadar büyük balık yakalarlarsa o kadar fazla puan kazanacaklar. Mobil arcade oyunları arasında yer alan yapımda oyunculara rengarenk içerikler eşliğinde benzersiz balıklar sunulacak. Oyuncular ne kadar fazla balık tutarlarsa o kadar başarılı bir grafik çizmiş olacaklar.

Yapım Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.