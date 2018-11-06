Touchten Games tarafından geliştirilen ve mobil aksiyon oyunları arasında ücretsiz olan Fist of Rage, bizlere ilerlemeye dayalı bir oynanış sunuyor. Kaliteli grafiklerin ve eğlenceli oynanış mekaniklerinin yer aldığı oyunda birbirbirinden farklı karakterler yer alıyor. Platform üzerinde ilerleyeceğimiz yapım da heyecanlı bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular diledikleri karakteri seçebilecek ve maceraya çıkabilecekler. Oyun içerisinde ilerlerken karşımıza engeller çıkacak. Bu engeller ile kavga ederek başa çıkacak ve basit kontroller eşliğinde ilerleyeceğiz. Oyuncular seçtikleri karakteri yükseltebilecek ve daha verimli bir hale getirebilecekler. 2D grafikler eşliğinde oynanan aksiyon oyunu 500 binden fazla mobil oyuncu tarafından oynanmaktadır.

Tamamen ücretsiz olarak indirilen ve oynanan başarılı yapım ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanmaktadır. Dileyen oyuncular iki farklı mobil platformda Fist of Rage oynayabilirler. Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım sunduğu geniş içerikler ile eğlence dolu bir oynanış atmosferini bizlere sunuyor.

İyi oyunlar dileriz.