Flick Pool Star, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz deneyim sunan bir bulmaca ve beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Flick Pool Star, bilardo masasındaki topları deliklere sokarak bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Reflekslerinizi ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bilardo oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda zorlu bulmacalar ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğinizi düşündüğüm oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. En kısa sürede bölümü geçmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Bu tarz oyunları seviyorsanız Flick Pool Star sizleri bekliyor.

Flick Pool Star oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.