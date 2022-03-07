İnternetsiz okey oyunu! İster Android telefondan ister bilgisayardan internetsiz okey oynama keyfini çıkarın.

Barış YANIK - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Okey İndir

Okey oynamayı seviyor ancak oynayacak birilerini bulamıyorsanız bu oyun tam size göre; İnternetsiz okey oyunu! Hem internetsiz hem de bedava (ücretsiz) okey oynamak için hemen yukarıdaki Okey İndir butonuna tıklayarak masa oyununu bilgisayarınıza indirip yükleyin. Google Play'de 10 milyonun üzerinde Android telefon kullanıcısının severek oynadığı internetiz okey şimdi Windows bilgisayarlarda!

Okey oyunu, internet bağlantısı olmadan bilgisayarınız üzerinde en popüler ve eğlenceli masa oyunlarından biri olan Okey'i ücretsiz olarak oynayabilmeniz geliştirilen bir oyundur.

Türkiye'nin en çok oynanan oyunlarından biri olan Okey'i 7'den 70'e neredeyse herkes bilir. 4 kişinin bir araya gelerek oynadığı oyunda oldukça eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Oyun sayesinde artık Okey'i tek başınıza bilgisayara karşı da oynayabilirsiniz. Normal ve eşli olarak oynayabileceğiniz oyunda, oyuncuların isimlerini, oyun kurallarını ve ayarlarını siz belirliyorsunuz. Az vaktiniz olduğunda kısa oyunlar açarak hemen bitirebilir yada bolca vaktiniz varsa bitirme sayısını yükselterek vaktinizi keyifli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Mobil platformda milyonlarca kez indirilen ve günümüzdeki en başarılı oyunlardan bir tanesi olan Okey başarılı gidişatına devam ediyor. İnternet'e ihtiyaç duymadan kullanıcılara Okey deneyimini sunan başarılı yapım, Android ve iOS platformunda da kitlesini artırmaya devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım içerisinde gelişmiş bir yapay zeka ile karşılaşacak, farklı oyun modlarını da deneyimleme fırsatı elde edeceksiniz. Farklı tema seçenekleri ile oyun alanını özelleştirebilecek olan oyuncular keyifli zaman geçirecekler.

İnternetsiz Okey Oyunu

Oyuna başlama anında karışık gelen taşlarınızı soldaki menü üzerinden sırala komutuna basarak kolayca hizaya getirebilir ve böylece zaman kazanabilirsiniz. Siyah, yeşil, mavi ve kırmızı renk taşlardan oluşan setler ile yapmanız gereken elinizdeki tüm taşları oyun kuralları çerçevesinde bir araya getirmek ve elinizi açarak puan kazanmaktır. 106 adet taş bulunan oyunda taşlarınızı ''ıstaka'' üzerine diziyorsunuz. Sıra size geldiğinde rakip oyuncunun attığı taşı almayarak ortadan taş çekebilirsiniz. Sıranın sizden gitmesi için elinizdeki fazlalık taşı yere atmalısınız.

Oyunda 0 puana ilk ulaşan kazanıyor. Örneğin 20'den başladınız. El açtıkça puanınız düşecek ve 0'a geldiğinde oyunu kazanmış olacaksınız.

Masaüstü bilgisayar ve laptoplarınız ile Okey oynama fırsatı sunan Okey+ oyununu hemen ücretsiz olarak indirerek dilediğiniz zaman Okey oynayabilirsiniz.

Okey Özellikleri