Okey
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,310,346
- DOSYA BOYUTU 1.65 MB
- Üretici Böcek Yazılım
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İnternetsiz okey oyunu! İster Android telefondan ister bilgisayardan internetsiz okey oynama keyfini çıkarın.
Okey İndir
Okey oynamayı seviyor ancak oynayacak birilerini bulamıyorsanız bu oyun tam size göre; İnternetsiz okey oyunu! Hem internetsiz hem de bedava (ücretsiz) okey oynamak için hemen yukarıdaki Okey İndir butonuna tıklayarak masa oyununu bilgisayarınıza indirip yükleyin. Google Play'de 10 milyonun üzerinde Android telefon kullanıcısının severek oynadığı internetiz okey şimdi Windows bilgisayarlarda!
Okey oyunu, internet bağlantısı olmadan bilgisayarınız üzerinde en popüler ve eğlenceli masa oyunlarından biri olan Okey'i ücretsiz olarak oynayabilmeniz geliştirilen bir oyundur.
Türkiye'nin en çok oynanan oyunlarından biri olan Okey'i 7'den 70'e neredeyse herkes bilir. 4 kişinin bir araya gelerek oynadığı oyunda oldukça eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Oyun sayesinde artık Okey'i tek başınıza bilgisayara karşı da oynayabilirsiniz. Normal ve eşli olarak oynayabileceğiniz oyunda, oyuncuların isimlerini, oyun kurallarını ve ayarlarını siz belirliyorsunuz. Az vaktiniz olduğunda kısa oyunlar açarak hemen bitirebilir yada bolca vaktiniz varsa bitirme sayısını yükselterek vaktinizi keyifli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
Mobil platformda milyonlarca kez indirilen ve günümüzdeki en başarılı oyunlardan bir tanesi olan Okey başarılı gidişatına devam ediyor. İnternet'e ihtiyaç duymadan kullanıcılara Okey deneyimini sunan başarılı yapım, Android ve iOS platformunda da kitlesini artırmaya devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım içerisinde gelişmiş bir yapay zeka ile karşılaşacak, farklı oyun modlarını da deneyimleme fırsatı elde edeceksiniz. Farklı tema seçenekleri ile oyun alanını özelleştirebilecek olan oyuncular keyifli zaman geçirecekler.
İnternetsiz Okey Oyunu
Oyuna başlama anında karışık gelen taşlarınızı soldaki menü üzerinden sırala komutuna basarak kolayca hizaya getirebilir ve böylece zaman kazanabilirsiniz. Siyah, yeşil, mavi ve kırmızı renk taşlardan oluşan setler ile yapmanız gereken elinizdeki tüm taşları oyun kuralları çerçevesinde bir araya getirmek ve elinizi açarak puan kazanmaktır. 106 adet taş bulunan oyunda taşlarınızı ''ıstaka'' üzerine diziyorsunuz. Sıra size geldiğinde rakip oyuncunun attığı taşı almayarak ortadan taş çekebilirsiniz. Sıranın sizden gitmesi için elinizdeki fazlalık taşı yere atmalısınız.
Oyunda 0 puana ilk ulaşan kazanıyor. Örneğin 20'den başladınız. El açtıkça puanınız düşecek ve 0'a geldiğinde oyunu kazanmış olacaksınız.
Masaüstü bilgisayar ve laptoplarınız ile Okey oynama fırsatı sunan Okey+ oyununu hemen ücretsiz olarak indirerek dilediğiniz zaman Okey oynayabilirsiniz.
Okey Özellikleri
- İnternetsiz okey oyunu
- Bedava okey oyna
- Gelişmiş yapay zeka
- Çoklu dokunma desteği (telefon ve tabletlerde daha iyi oyun deneyimi)
- Mükemmel oynama kolaylığı
- Sayıda düşmeli oyun modu
- Bahisli oyun modu
- Yüksek kalite animasyonlar
- Oyun için kazanabilen birçok öğe
- Birçok tema seçeneği
- Yüksek çözünürlüklü grafikler
Okey
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 792,728
- DOSYA BOYUTU 5.50 MB
- Üretici Böcek Yazılım
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Okey keyfi Android cihazlara geldi. Çevrimdışı olarak oynanan oyun için internet bağlantınıza gerek yok.
Okey oyunu Android telefonunuza geliyor. İstediğiniz heryerde oynayabileceğiniz oyun çevrimdışı olarak çalışıyor dolayısıyla internet bağlantınız olmasa bile oyunun keyfini çıkartabilirsiniz.
Oyunda yapay zekaya karşı mücadele veriyorsunuz. Birden fazla oyun modu sunan Okey oyunu HD grafiklerle oyun keyfini yükseltiyor. Oyunun multitouch desteği özellikle tablet kullanıcılarının oyun keyfini artırıyor.
Okey!
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 32,171
- DOSYA BOYUTU 198.60 MB
- Üretici Böcek Yazılım
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Okey! Türk insanının en sevdiği oyunlardan biri olan okey'i mobil cihazlara getiren başarılı bir oyun.
Okey! arkadaş sohbetlerinin vazgeçilmez oyunu olan okey'i mobil cihazlarımıza getiriyor. Oyunun en önemli özelliklerinden birisi de yapay zekaya karşı oynama şansı vermesi. Bu sayede sürekli olarak internet bağlantınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
Özellikler;
- Gelişmiş yapay zeka
- Gelişmiş HD grafikler ve canlı animasyonlar
- Farklı oyun modları
- Saatler süren eğlence
- Çoklu dokunma desteği
Elbette arkadaşlarınızla da oynama şansına sahipsiniz. Gelişmiş yüksek çözünürlüklü grafiklerle ve çoklu dokunma desteğiyle donatılmış olan Okey! saatler boyu eğlence vaat ediyor.
Kaliteli detaylara sahip olan oyunda ıstakalar ve taşlar gerçekten çok iyi bir şekilde modellenmiş. Gerçeğe yakın bir deneyim sunan Okey! tüm mobil cihazlarda bulunması gereken oyunlardan bir tanesi.
Okey
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 66,966
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Böcek Yazılım
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Windows Phone için Okey uygulaması, internet bağlantısı gerektirmeden okey oyunun keyfini çıkarmanızı sağlar.
Okey uygulaması, favori oyunlarımız arasında yer alan, sosyal ağlarda birçok insanın sıklıkla oynadığı Okey oyunun internet gerektirmeyen mobil sürümüdür. Windows Phone kullanıcılarının merakla beklediği, “en sonunda” dediği bu uygulama ile oyun keyfini yanınızda taşıyın.
Bu Okey uygulamasının en güzel yanı ise internet bağlantısına ihtiyaç duymaması. Çevrimdışı çalışan bu Okey oyununda gelişmiş yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. Hızlı Okey oynamanın keyfine varacağınız uygulamanın başlıca özellikleri:
- Ücretsizdir.
- İnternet bağlantısına ihtiyaç duymaz.
- Gelişmiş yapay zekaya karşı oynama
- Çoklu dokunma desteği
- Sayıdan düşmeli oyun modu
- Yüksek kalitede grafikler
- Masa resmini değiştirme