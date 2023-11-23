Blizzard Entertainment tarafından piyasaya sürülen Warcraft Rumble, mobil cihazlarda oynayabileceğiniz bir aksiyon strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blizzard Entertainment'ın mobil cihazlar için geliştirdiği Warcraft Rumble, ücretsiz bir aksiyon strateji oyunudur. Warcraft karakterlerinin minik halleriyle karşımıza çıkan bu oyunda, karakterlerinizi komuta ederek yakın dövüş savaşlarına sokuyoruz. Oyun aslında bir kule hücumu oyunudur. Düşman koridorlarına ordunuzu yerleştirerek, yolun sonundaki boss'u alt etmeye çalışmalısınız.

Warcraft Minis adı verilen 60'ın üzerindeki koleksiyonla beraber, Warcraft evrenindeki karakterleri deneyimleyebilirsiniz. Oyunda deneyim kazandıkça ve seviye atladıkça yeni karakterlerin kilidini açacaksınız. Bu sayede karşınıza çıkan güçlenmiş düşmanlara karşı siz de etkili bir mücadele gösterebilirsiniz.

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Oyunda oynayabileceğiniz birçok mod bulunuyor. Tek oyunculu bir şekilde boss'ları yenmeye çalıştığınız modun haricinde, çevrimiçi PvP modu da Warcraft Rumble içerisinde bulunuyor. Kendi stratejinizi oluşturarak karakterlerin kilidini açın ve maksimum seviyeye kadar tüm savaşları kazanın.

Blizzard Entertainment'ın monil kullanıcılar için geliştirdiği Warcraft Rumble'ı indirerek, siz de aksiyon strateji deneyimi yaşayabilirsiniz.

Warcraft Rumble Özellikleri