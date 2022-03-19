Mynet Okey APK Android telefonunuzda oynayabileceğiniz bir online okey oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ülkemizde masa oyunları pek popüler bir nokta da yer alıyor. Günümüzde kahvehanelerde oynanan Okey ve batak gibi oyunlar üniversitelilerinde olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Okey oynamak artık telefon ve tabletlerde de hayatımıza renk katmaya devam ederken kullanıcılar da eğlenceli anlar yaşıyorlar. Android ve iOS platformlarında yayınlanan oyunlar milyonlara ulaşmaya devam ederken ülkemiz oyuncuları da Okey oyunlarına ilgi duymaya başladılar. Mynet Okey APK sayesinde oyuncular hem Android hem de iOS akıllı telefon ve tabletlerinde eğlenceli anlar geçirebilecekler. Mynet Okey eğer mobil cihazlarınız üzerinde okey oynama keyfi yaşamak isterseniz size bolca eğlence sunabilecek bir okey oyunu.

Mynet Okey APK Özellikleri

Online yüzbinlerce oyuncu,

Renkli içerikler,

Taş efektleri,

Çeşitli yüz ifadeleri

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online okey oyunu olan Mynet Okey sayesinde ülkemizde bir hayli sevilen bir masa oyunu olan okeyi nerede olursak olalım oynayabiliyoruz. Arkadaş ve aile buluşmalarında, yazlık yerlerde ve kahvelerde okey severek oynadığımız bir oyun. Mynet Okey ile evde, otobüste, trende, tatilde, yani herhangi bir yerde okey keyfini yaşayabiliyoruz. Üstelik Mynet Okey bizi oyunumuza 4. arama derdinden de kurtarıyor.

Mynet Okey 3G, Edge veya WiFi bağlantıları ile oynanabilmekte. Oyun internet bağlantınızı kullanarak sizi diğer oyuncularla eşleştirebiliyor ve hızlı bir şekilde maçlara başlamanızı sağlıyor. Oyuncular dilerlerse önceden açılmış odalara katılabiliyor, dilerlerse kendi odalarını yaratarak arkadaşlarını oyuna davet edebiliyorlar. Ayrıca uygulamaya Facebook ile bağlanarak arkadaş listenizi görebiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz.

Mynet Okey APK İndir

Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Mynet Okey APK her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Basit ve eğlenceli yapısı ile beğenileri kazanmaya devam eden oyun, başarılı bir süreci geride bıraktı. Oyun düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.