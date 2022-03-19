Mynet Okey APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,414
- DOSYA BOYUTU 30.30 MB
- Üretici Mynet
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Mynet Okey APK Android telefonunuzda oynayabileceğiniz bir online okey oyunudur.
Ülkemizde masa oyunları pek popüler bir nokta da yer alıyor. Günümüzde kahvehanelerde oynanan Okey ve batak gibi oyunlar üniversitelilerinde olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Okey oynamak artık telefon ve tabletlerde de hayatımıza renk katmaya devam ederken kullanıcılar da eğlenceli anlar yaşıyorlar. Android ve iOS platformlarında yayınlanan oyunlar milyonlara ulaşmaya devam ederken ülkemiz oyuncuları da Okey oyunlarına ilgi duymaya başladılar. Mynet Okey APK sayesinde oyuncular hem Android hem de iOS akıllı telefon ve tabletlerinde eğlenceli anlar geçirebilecekler. Mynet Okey eğer mobil cihazlarınız üzerinde okey oynama keyfi yaşamak isterseniz size bolca eğlence sunabilecek bir okey oyunu.
Mynet Okey APK Özellikleri
- Online yüzbinlerce oyuncu,
- Renkli içerikler,
- Taş efektleri,
- Çeşitli yüz ifadeleri
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online okey oyunu olan Mynet Okey sayesinde ülkemizde bir hayli sevilen bir masa oyunu olan okeyi nerede olursak olalım oynayabiliyoruz. Arkadaş ve aile buluşmalarında, yazlık yerlerde ve kahvelerde okey severek oynadığımız bir oyun. Mynet Okey ile evde, otobüste, trende, tatilde, yani herhangi bir yerde okey keyfini yaşayabiliyoruz. Üstelik Mynet Okey bizi oyunumuza 4. arama derdinden de kurtarıyor.
Mynet Okey 3G, Edge veya WiFi bağlantıları ile oynanabilmekte. Oyun internet bağlantınızı kullanarak sizi diğer oyuncularla eşleştirebiliyor ve hızlı bir şekilde maçlara başlamanızı sağlıyor. Oyuncular dilerlerse önceden açılmış odalara katılabiliyor, dilerlerse kendi odalarını yaratarak arkadaşlarını oyuna davet edebiliyorlar. Ayrıca uygulamaya Facebook ile bağlanarak arkadaş listenizi görebiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz.
Mynet Okey APK İndir
Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Mynet Okey APK her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Basit ve eğlenceli yapısı ile beğenileri kazanmaya devam eden oyun, başarılı bir süreci geride bıraktı. Oyun düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.
Mynet Okey
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 812
- Üretici Mynet
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Mynet Okey mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir okey oyunudur
Mynet Okey dilediğiniz yerde okey oynamanıza ve vaktinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan bir mobil okey oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online okey oyunu olan Mynet Okey bizi okeye 4. arama derdinden kurtarıyor. Arkadaşlarımızla ve aile üyelerimizle bir araya geldiğimizde zamanımızı keyifli geçirmek için ve sohbet açmak için okey oynuıyoruz. Fakat okey en az 4 kişiyle oynanıyor. Bu yüzden sıklıkla okeye 4. oyuncuyu arıyoruz. İşte Mynet Okey ile oyuncular hızlı bir şekilde eşleşerek oyuna başlayabiliyor.
Mynet Okey 3G ve Edge mobil interent bağlantılarınız veya WiFi bağlantılarınız ile oynanabiliyor. İnterent üzerinden diğer oyuncularla oyun masasına oturuyorsunuz ve okey oynamaya başlıyorsunuz. Mynet Okey'i oynarken dilerseniz misafir girişi yapabilir, dilerseniz Facebook ile giriş yapabilirsiniz. Oyuncularla okey masasına oturduktan sonra sohbet edebilir ve yeni arkadaşlar kazanabilirsiniz.