Tehlikelerle dolu bir evden kaçmaya çalıştığınız Very Little Nightmares'da, küçük kıza rehberlik edin ve düşmanlardan kaçın.

Berkcan Aktürk - 9 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bulmaca ve macera oyunu olarak karşımıza çıkan Very Little Nightmares'da, mahsur kaldığınız evden çıkmak için bulmacaları çözün ve hayatta kalmaya çalışın. Oyunu sarı yağmurluklu kız olarak oynuyorsunuz ve bu küçük kıza yolunu buldurmak zorundasınız. Belirsiz bir malikanede uyanan bu küçük kız ile birlikte ürkütücü evrenin sırlarını ortaya çıkarın ve evden hızlıca çıkmaya çalışın.

Küçük kızın hayatı sizin elinizde. Bu nedenle evdeki tüm ilgi çekici bulmacaları çözmelisiniz. Karşınıza çeşitli düşmanlar çıkacak ve bu düşmanlardan kaçmalısınız.

Very Little Nightmares İndir

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz macera oyunları arasında mükemmel bir seçim olan Very Little Nightmares'ı indirin ve hikayeyi bitirin. Bulunduğunuz bu gizemli ev, ölümcül tuzaklarla ve akılalmaz labirentlerle doludur. Tüm zorluklara karşı dikkatli olun ve küçük kıza rehber olun.

Oyunun PC sürümü oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Mükemmel hikayesinin haricinde, grafikleri ve oynanışıyla karşımıza çıkan Very Little Nightmares'ın mobil sürümü, aynı şekilde mobil oyuncular tarafından da çok beğenildi.