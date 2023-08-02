Uykunuzda pokemonlar toplayabileceğiniz Pokemon Sleep APK, hem uykunuzu takip etmenize, hem de pokemonlar toplamanıza olanak sağlıyor.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uyuyarak pokemon toplayabildiğiniz Pokemon Sleep APK, uykunuzu takip ederek size birtakım puanlar ve ödüller veriyor. Bazı uyku saatlerine ulaştıkça, sizinle aynı uyku tipine sahip olan bir pokemon ile ödüllendirileceksiniz.

Aslında bu oyunda tek yapmanız gereken uyumanız. Uyku raporunuzu size sunan Pokemon Sleep'de, ne kadar fazla Snorlax puanınızı yükseltirseniz, o ölçüdeki pokemonlara sahip olacaksınız.

Lakin Pokemon Sleep'i kullanan kullanıcılar, oyunu oynarken ekranın açık kalması gibi zorunluluklar yüzünden, şikayetlerini şimdiden dile getirmiş gibi. İsterseniz gelin biraz da oyunun nasıl çalıştığına bakalım.

Pokemon Sleep APK İndir

Pokemon Sleep APK şu şekilde çalışır; Pokemon Sleep'i oynamak için, telefonunuzu açık halde ve aynı zamanda ekranı aşağıya bakacak şekilde koymanız gerekiyor. Telefonunuzu yastığınızın altına veya yatağınızın yanına koymalısınız. Eğer aşırı ısınmadan korkuyorsanız, yastık veya battaniyenizin altına koymamaya özen göstermelisiniz.

Ardından, sabah uyandığınızda ne kadar saat uyuduğunuza bağlı olarak, size bir puan verir. Elde ettiğiniz bu puanlar ile birlikte, istediğiniz bir pokemona sahip olabilirsiniz. Oyun oynayıp pokemon toplarken, aynı zamanda da uyku raporunuzu takip edebilirsiniz.

Oyun, her ne kadar sizi teşvik edici bir görünüm verse de, hiç de öyle olmadığını söyleyebilirim. Eğer altı saatlik bir uyku çektiyseniz, uygulama bunu daha da arttırmanız için bir teşvikte bulunmuyor. Evet, siz de bir pokemon hastasıysanız, Android ve iOS platformlarında bulunan Pokemon Sleep'i indirerek hem uykunuzu takip edip, hem de sevimli pokemonlara sahip olabilirsiniz.