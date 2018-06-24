Flippy Boat, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek puanlar topluyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Yüksek puanlara ulaşmak için reflekslerinizi kullandığınız ve zevkli zamanlar geçirdiğiniz bir mobil beceri oyunu olan Flippy Boat, dalgaların üzerinde ilerlemeye çalıştığınız bir oyundur. Hızlı hareket etmeniz gereken oyunda tüm dalgalarlar başa çıkmalı ve en uzun mesafeye ulaşmalısınız. Yolunuza çıkan altınları da toplayarak daha fazla para kazanabileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz bir beceri oyunu arayışınız varsa Flippy Boat mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle Flippy Boat sizleri bekliyor.

Flippy Boat oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.