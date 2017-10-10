Flying Slime, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli yaratıkların bulunduğu oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

Büyüleyici bir hikayeye ve etkileyici kurguya sahip olan Flying Slime, zorlu bölümlerin ve engellerin yer aldığı bir oyundur. Oyunda farklı kayalara tutunarak ilerliyor ve zorlu engellerin de üstesinden geliyorsunuz. 2 boyutlu dünyada geçen oyunda yüksek kaliteli grafikler yer alıyor. Uçan bir kahramanın yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkat gerektiren oyunda becerilerinizi ve reflekslerinizi sonuna kadar sınayabiliyorsunuz. Harika bir deneyim de sunan Flying Slime'ı mutlaka denemelisiniz. Platform ve macera oyunu karışımı şeklinde dikkat çeken oyunda birden fazla mod yer alıyor. Dilediğiniz modu oynayarak oyuna renk katabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun arayışındaysanız bu arayışıızı Flying Slime ile durdurabilirsiniz.

Flying Slime oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.