Fran Bow Chapter 5 oyununun korku temalı içeriğiyle Android cihazlarınızda ürpertici bir maceraya atılabilirsiniz.

Oyunun hikayesinde, ebeveynlerinin korkunç ve esrarengiz biçimde öldürüldüğüne tanık olan ve en yakın arkadaşı olan kedisini bulmaya çalışan bir kız çocuğu rolünde oluyorsunuz. Hayal ve gerçeğin farkına varamayan Fran Bow, ilginç yaratıklarla karşılaşıyor ve bulmacaları çözmeye çalışıyor. Psikolojik korku türünde olduğunu düşündüğüm oyun elle çizilmiş 2D grafiklerle oldukça başarılı bir atmosfer yaratıyor.

Farklı zorluk seviyeleriyle tasarlanan ve bulmacaları çözerek ilerlediğiniz oyunun müzikleri de orijinal olarak bestelenmiş. Fran Bow oyunu aslında 5 farklı oyundan oluşuyor, bunların her birini ayrı ayrı satın alarak oynayabiliyorsunuz. Fran Bow Chapter 5 oyununun hikayesi ilginizi çektiyse ve korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, 5.66 TL ücretle oyunu satın alabilirsiniz.