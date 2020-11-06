Fruit Ninja 2, APK veya Google Play’den indirip Android telefonunuzda oynayabileceğiniz meyve kesmece oyunu. Mobil (Android, iOS) ve Windows PC’de en çok indirilip oynanan meyve kesmece oyunu Fruit Ninja’nın yenisi Fruit Ninja 2 adıyla Google Play’de çıkış yaptı. 10 yılın ardından Fruit Ninja 2 olarak çıkış yapan beceri oyunu daha ilk günden 1 milyon indirmeyi geçti. Ağız sulandıran meyve dilimleme oyunu Fruit Ninja 2'yi oynamak için yukarıdaki Fruit Ninja 2 İndir butonuna dokunun. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, alternatif olarak eklenen Fruit Ninja 2 APK indirme butonuna dokunun.

Fruit Ninja 2 APK İndir

Refleksleri test eden süper eğlenceli mobil oyun Fruit Ninja yıllar sonra yeni mod ve karakterlerle birlikte Fruit Ninja 2 adıyla karşımıza çıkıyor. Keskin bıçaklarla meyveleri dilimlediğimiz oyunun yenisinde Arcade, Zen, Classic gibi bilindik modların yanında Minigame Shuffle ve ritme dayalı yeni bir mod olan Fruitar Hero eklenmiş. Oyun tek başınıza oynayabilir veya gerçek zamanlı çok oyunculu modlarda dünyanın dört bir yanından bıçak ustalarına kafa tutabilirsiniz. Bıçakları güçlendiricilerle eşleştirerek kombo gücünüzü artırabilir, puan kazanımını kolaylaştırabilirsiniz. Yeni Fruit Ninja oyununda yeni karakterler de sizi bekliyor. Karakterler için birçok kostüm mevcut. Unutmadan, oyunda ortamlar sürekli değişiyor. Her arenanın kendine has çizgileri, müzikleri var.

10 yıl sonra Fruit Ninja geri döndü, bir bıçağın saplanacağı daha fazla meyve dilimlemeyle dopdolu! Refleksleriniz keskin, aklınız karışık ve organik yiyecekleri gerçekten sevmiyor olsanız da Fruit Ninja 2 size aksiyon dolu zaman diliminde eğlenceli ve hoş oyunlar sunmayı vadediyor. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Bıçağınızı alın ve dilimlemeye hazırlanın!