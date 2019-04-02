Furious Tank : War of Worlds, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online tank savaş oyunu. Kuralların olmadığı savaş alanlarında düşman tanklarını tek başınıza havaya uçurabilir misiniz? Boyutuna göre mükemmel ötesi grafikler sunan, patlama efektlerinin ve detaylı tank özelleştirmesinin göze çarptığı konsol kalitesinde bir tank oyunu.

Akıllı telefon ve tablette oynanabilen online multiplayer tank oyunlarından biri Furious Tank: War of Worlds. Tank modellemelerinin oldukça başarılı olduğu oyunda ülkenizi ardından tankınızı seçip savaş bölgesine giriyorsunuz. Süre sınırlı savaşlarda harita üzerinden rakiplerinizin yerini tespit edip onları paramparça ediyorsunuz. Diğer oyunculara karşı tek savaşabildiğiniz gibi takım kurarak da savaşabiliyorsunuz. Tank çeşitleri fazla. Oyunun güzel yanı; tankın tüm parçalarını yenileyebiliyorsunuz. Taret, namlu, gövde, motor, palet yükseltmek dışında tankınızın özelliklerini (zırh, saldırı, ateş etme, hareket) artırabiliyorsunuz.