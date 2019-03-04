Gambit - Real-Time PvP Card Battler, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online kart savaş oyunu. Kartlarla güçlendirilebilen, geliştirilebilen farklı sınıfta karakterlerden takım kurup online teke tek savaştığınız, hikayenin olmadığı, mücadele odaklı harika bir mobil oyun. Grafiklerinin de üst seviye olduğu oyun, tamamıyla ücretsiz ve online!

Online bir oyun olduğundan aktif internet bağlantısı gerektiren kart savaş oyunu Gambit’de hızlı ve stratejik düşünen arenada sağ kalmayı başarıyor. Canavarlar, büyücüler, kahramanlar, robotlar dahil altı grup arasından seçiminizi yapıp direkt arenaya çıkıyorsunuz. Kartları arenaya sürerek aksiyona giriyorsunuz. Karakterler üzerinde tam kontrolünüz yok, dolayısıyla arenaya çıkmadan önce kart seçiminiz önemli. Bu arada toplayabildiğiniz, birleştirebildiğiniz yüzlerce birim ve büyü var.

Gambit - Real-Time PvP Card Battler Özellikleri