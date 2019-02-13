Game of Gods, ya Tanrı ya Şeytan tarafında ya da her ikisi olabildiğiniz mobil aksiyon rpg oyunu. Büyülerin, özel güçlerin açığa çıktığı oyunda ya iyilik ya da kötülük yolunu seçiyorsunuz. İnsanlığı kurtarmak da insanlığın sonunu getirmek de sizin elinizde! Birbirinden güçlü Tanrıların yanı sıra aralarında soylu kral, zırhlı ayı, dev iskelet savaşçısının da olduğu güçlü destekleyicilerin bulunduğu oyunda aksiyon ve strateji harmanlanıyor.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan aksiyon rol yapma oyunu Game of Gods (Tanrıların Oyunu), taraf seçimini oyuncuya bırakmasıyla benzerlerinden ayrılıyor. İnsanlığı kurtarabildiğiniz gibi yok da edebilirsiniz. Düşmanlarınız üzerinde kullanabildiğiniz birçok büyü var. Suyu elektriklileştirme, ağaçları yakma, bitkileri sulama, en basit büyüleriniz arasında. Büyülerinizi birleştirip daha da güçlendirebiliyorsunuz. Sadece büyüleri değil karakterinizi de güçlendirme, özelleştirme şansına sahipsiniz. Bu arada tek oyunculu ve çok oyunculu iki mod var. Hikaye seviyorsanız farklı canavarlar, boss’lar, yerler ve daha fazlasıyla karşılaşacağınız single; diğer oyuncularla birlikte savaşmanın keyfini almak istiyorsanız multiplayer modu seçin.