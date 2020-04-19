Gameloft Classics: 20 Years

Gameloft 20. yıl dönümünü oyunculara bir hediye sunarak kutluyor: Modern akıllı telefonlarda daha önce hiç görülmemiş 30 ikonik Gameloft oyunuyla retro eğlence ve keyif dolu nostalji parmaklarınızın ucuna geliyor.

Tropik üçlü eşleştirme bulmacalarla Bubble Bash 2'de patlayana kadar eğlenin. Hortlak aksiyonlu Zombie Infection'da silahınıza sarılın. Ya da Date or Ditch 2'de hayallerinizdeki aşkı yaşayın. Ne tür bir oyuncu olursanız olun, bu harika ücretsiz uygulamadaki unutulmaz retro oyunların keyfini çıkarabileceksiniz.

Gangstar 2: Kings of L.A., Zombie Infection, Modern Combat 2: Black Pegasus, N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance, Wild West Guns, Zombiewood, Alien Quarantine gibi pek çok nostaljik oyun modern mobil cihazlar için yeniden düzenlenmiş bir şekilde karşınızda.