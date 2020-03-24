Get in Shape, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiiz bir beceri oyunudur.

Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı bir beceri oyunu olan Get in Shape oyununda mümkün olduğunca ileriye ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Şekillerin arasından çaprmadan geçmeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Ne kadar ileri giderseniz o kadar zor bir mücadelenin içerisine giriş yapabileceğiniz Get in Shape oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Get in Shape telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Get in Shape oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.