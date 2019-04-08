Gigantic X, bilim kurgu temasını taşıyan top-down shooter türünde aksiyon oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Uzaylılarla insan ırkını karşı karşıya getiren mobil oyunları seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Ücretiz indirilebilir olmasıyla bir denenmeyi hak ediyor.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda paralı askerlerin yerine geçiyorsunuz. Galaksinin her yerinden en güçlü mega şirketlerin ve uzaylıların ilgisini çeken nihai kaynağa ulaşmanız gerekiyor. Aksiyon dozunu yüksek tutan oyun, farklı hikayesi ve oynanış dinamiklerinin yanı sıra yüksek kalitede grafikleri, güçlü görsel ve ses efektleriyle dikkat çekiyor. Eski atari oyunlarının tarzında tepeden aşağı (top-down) oynanış sunan yapımda üç paralı asker olarak keşfedilmemiş gezegenleri ele geçiriyor, değerli kaynakları topluyor, uzaylı parazitlerini yek ediyorsunuz. Tüm mücadele insanlık ve elbette para için…

Gigantic X Özellikleri