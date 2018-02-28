Gizli Kelime, Türkçe kelime bulmaca oyunları arasında en eğlencelisi. Hoş animasyonlarıyla kendisine çeken kelime oyununda 800 seviye boyunca gizlenmiş 2500 kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan kelime bulma oyununu tavsiye ederim.

Türkçe kelime bilgisine güvenenleri bir araya getiren kelime oyunu Gizli Kelime’de spordan şehirlere, tarihten müziğe onlarca farklı kategoride hazırlanmış bulmacaların yanında gizli kategorisinde bölümler yer alıyor. Bölümü geçmek için kategoriyle ilişkili kelimeleri altıgen harflerden oluşan tablo içerisinden bulup çıkarmanız gerekiyor. Süre kısıtlaması, hamle sınırlaması, can hakkı gibi oyun zevkini alt üst eden öğeler yer almıyor. Özgürce, keyifle oynuyor, ilerliyorsunuz. Zorlu bölümlerde yardımcı ipuçlarınız var ancak sınırlı sayıda olduğundan gerçekten çözemediğiniz bulmacalarda kullanmanızı, gereksiz yere harcamamanızı öneririm.

100. bölümden sonra zorluk düzeyini üst noktaya çeken Türkçe kelime oyununun güzel bir yanı da; kimseyle yarışa sokmaması. Kendinizle sakince yarışıyorsunuz.