Müzik ve sonsuz koşu karışımda bir oyun olan Glow Wheels'te yolunuza çıkan puanları toplayın rekor yapmaya çalışın. Ayrıca benzininize dikkat ederek ilerleyin. Benzin bitene kadar yapacağınız yolculukta engellerden kaçın, puan toplayın ve diğer oyuncuların rekorlarını geçmeye çalışın.

Eğlenceli yapısı ve farklı dünyasıyla dikkat çekmeyi başaran oyunun oynaması bir hayli kolay. Sağ, sol yaparak hareket ettirdiğiniz motorunuzu benzin bitene kadar götürmeye çalışın. Ayrıca engellerden kaçarak daha ileriye gidin. Neon şehrinin heyecan verici yolculuğuna katılın ve aracınızı sürmeye başlayın.

Müziğin ritmine göre hareketlenen oyunda onlarca farklı türde müzik yer alıyorken eğlencenin de had safhada olduğunu belirtmek gerekiyor.

Glow Wheels Özellikleri