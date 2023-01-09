Beatstar: Android cihazlarda oynayabileceğiniz, doğru zamanda notalara basmaya dayanan bir müzik/ritim oyunudur.

Görkem Gülen - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Müzik çoğumuzun hayatında önemli bir yer kaplıyor. İşlerimizi yürütürken, yolculuk yaparken, yemek pişirirken bizlere eşlik ediyor. Beatstar, size sevdiğiniz şarkıları dinleyip onlara eşlik etme imkanı sunuyor.

Beatstar İndir

Beatstar'ı ilk açtığımızda oyun bizi ve tarzımızı tanımak için birkaç soru sorarak başlıyor. İlk olarak sevdiğimiz müzik türlerini, sonrasında ise doğduğumuz dönem ve cinsiyetimizi seçiyoruz. Bunun ardından ufak bir tanıtım bölümü oynayarak kendimizi oyunun içine atıyoruz. Oyun bize başlangıç olarak birkaç tane şarkı veriyor. Biz de bu şarkılardan istediğimizi çalarak oyuna gerçek bir giriş yapıyoruz.

Oyundaki sistem çalan şarkıyı takip ederken ekranda yukarıdan aşağıya doğru kayan notalara en doğru anda basmak üzerine kurulu. Bu oynanış başlarda kolay gelse de şarkı ve seviyemiz ilerledikçe gitgide zorlaşıyor, kullanıcıdan daha yüksek bir dikkat talep etmeye başlıyor. Şarkıyı çalmayı bitirdiğimiz zaman istatistiklerimizi görebiliyor ayrıca oyun içinde kullanabileceğiniz Beatcoins isimli bir para ve tecrübe kazanıyoruz. Böylece yeni şarkıların kilidini açarak eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyabiliyoruz.

Beatstar'daki rekabet sistemi oyundaki eğlence seviyesini arttıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer oyuncuların oyundaki genel puanını ve sıralamasını görebildiğimiz gibi onların sizin çaldığınız şarkılarda sergiledikleri performansları da görebiliyor, dilersek onlara meydan dahi okuyabiliyoruz. Bunun yanında kendi arkadaşlarımızı da oyun içinden ekleyerek ritim kabiliyetlerimizi yarıştırma imkanımız var.

Sonuç olarak: Beatstar kolayca anlaşılabilir ve uygulanabilir bir oynayışa sahip. Üstelik bunu da oldukça eğlenceli bir şekilde bizlere sunmayı başarıyor. Sizler de sevdiğiniz müziklerin ritimlerine kapılıp sıkı bir rekabet ortamına girmek isterseniz oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.