Beatstar
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 147.00 MB
- Üretici Space Ape Games
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Beatstar: Android cihazlarda oynayabileceğiniz, doğru zamanda notalara basmaya dayanan bir müzik/ritim oyunudur.
Müzik çoğumuzun hayatında önemli bir yer kaplıyor. İşlerimizi yürütürken, yolculuk yaparken, yemek pişirirken bizlere eşlik ediyor. Beatstar, size sevdiğiniz şarkıları dinleyip onlara eşlik etme imkanı sunuyor.
Beatstar İndir
Beatstar'ı ilk açtığımızda oyun bizi ve tarzımızı tanımak için birkaç soru sorarak başlıyor. İlk olarak sevdiğimiz müzik türlerini, sonrasında ise doğduğumuz dönem ve cinsiyetimizi seçiyoruz. Bunun ardından ufak bir tanıtım bölümü oynayarak kendimizi oyunun içine atıyoruz. Oyun bize başlangıç olarak birkaç tane şarkı veriyor. Biz de bu şarkılardan istediğimizi çalarak oyuna gerçek bir giriş yapıyoruz.
Oyundaki sistem çalan şarkıyı takip ederken ekranda yukarıdan aşağıya doğru kayan notalara en doğru anda basmak üzerine kurulu. Bu oynanış başlarda kolay gelse de şarkı ve seviyemiz ilerledikçe gitgide zorlaşıyor, kullanıcıdan daha yüksek bir dikkat talep etmeye başlıyor. Şarkıyı çalmayı bitirdiğimiz zaman istatistiklerimizi görebiliyor ayrıca oyun içinde kullanabileceğiniz Beatcoins isimli bir para ve tecrübe kazanıyoruz. Böylece yeni şarkıların kilidini açarak eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyabiliyoruz.
Beatstar'daki rekabet sistemi oyundaki eğlence seviyesini arttıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer oyuncuların oyundaki genel puanını ve sıralamasını görebildiğimiz gibi onların sizin çaldığınız şarkılarda sergiledikleri performansları da görebiliyor, dilersek onlara meydan dahi okuyabiliyoruz. Bunun yanında kendi arkadaşlarımızı da oyun içinden ekleyerek ritim kabiliyetlerimizi yarıştırma imkanımız var.
Sonuç olarak: Beatstar kolayca anlaşılabilir ve uygulanabilir bir oynayışa sahip. Üstelik bunu da oldukça eğlenceli bir şekilde bizlere sunmayı başarıyor. Sizler de sevdiğiniz müziklerin ritimlerine kapılıp sıkı bir rekabet ortamına girmek isterseniz oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
Eğlenceli ve rahat kontrollere sahip
Şarkı kataloğu fazlasıyla geniş ve tatmin edici
Grafikler renkli ve canlı
Oyun içi satın alımlar, oyunculara ciddi bir avantaj sağlıyor
Çaldığınız müzikte kaçırdığınız tek bir nokta başta başlamanıza neden oluyor
Size verilen şarkıları değiştirme şansınız yok, yeni şarkılar açana kadar onları çalmak zorundasınız
Beatstar
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 390.50 MB
- Üretici Space Ape Games
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iPhone ve iPad'lerde en sevdiğiniz şarkılara eşlik edebileceğiniz oyun: Beatstar.
Günümüzde müzik dinlemek, hepimiz için nefes almak kadar temel bir ihtiyaç haline geldi. Sabah uyandığımız andan günü sonlandıracağımız saate kadar kulaklarımızdan eksik etmediğimiz müziklere Beatstar ile eşlik etmek mümkün.
Beatstar İndir
Beatstar, kullanıcılarına çok çeşitli kategoriler içerisinden sayısız müziğe eşlik etmenize olanak sağlıyor. Oyundaki müzik çeşitliliği gerçekten takdire şayan. Oyun içinde en popüler hit şarkılara ulaşabileceğiniz gibi az bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce şarkıyla da karşılaşabilirsiniz. Tabii ki tek seferde tüm şarkılara ulaşabilmeniz mümkün değil.
Oyun, başlangıç aşamasında sizlere sadece birkaç tane şarkı veriyor. Bu aşamada yapmanız gereken: size verilen şarkılarda yukarıdan aşağı kaymakta olan notalara doğru zamanlama ile basarak yüksek puanlar ve ödüller kazanarak seviye atlayıp yeni şarkıların kilitlerini açmak. Bunu yaparken kendinizi şarkıların ritmine kaptırıp doyasıya eğlenirken bulmanız çok mümkün, çünkü oyun oynayışıyla içine çekmeyi çok iyi başarıyor.
Ayrıca oyunun IOS kullanıcıları için sunduğu çok önemli bir özellik bulunuyor. Eğer halihazırda bir Apple Music üyeliğine sahipseniz, oyunda yer alan listenizdeki beğendiğiniz şarkıları doğrudan Apple Music listelerinize de ekleyebiliyorsunuz.
Beatstar sunduğu yüksek eğlence ve güzel özelliklerine rağmen sahip olduğu birkaç negatif özelliği ile de kullanıcılar tarafından tepki çekiyor. Bu özelliklerin başında oyun içi satın alımlar geliyor. Kullanıcılar dilekleri zaman para harcayarak yeni müzikler açabiliyor ve elmas (oyun içinde sandık ve yeni müzikler açmayı sağlayan para) satın alabiliyor. Oyundaki sistem ne kadar çok müziğe sahipseniz bir o kadar fazla puan kazanmanıza olanak sağlıyor, kısacası parayı veren düdüğü çalıyor.
Tepki çeken bir diğer özellik ise oyunun hata affetmeyen bir yapıya sahip olması. Oyundaki amacınız müziğe eşlik ederken ekranda yukarıdan aşağıya kayan notalara doğru zamanda basmak. Zamanlamanız kazandığınız puanı etkiliyor. Eğer bir notayı dahi kaçırır ve basamazsanız süreç sıfırlanıyor ve müziğe baştan başlamanız gerekiyor.
Beatstar olumluğu olduğu kadar olumsuz yönlere sahip olan bir oyun olsa da milyonlara ulaşan indirme sayısıyla günümüzdeki en popüler müzik oyunları arasında yer alıyor. Eğer siz de oyunu deneyimlemek isterseniz ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Eğlenceli ve rahat kontrollere sahip
Şarkı kataloğu fazlasıyla geniş ve tatmin edici
Grafikler renkli ve canlı
Oyun içi satın alımlar oyunculara ciddi bir avantaj sağlıyor
Çaldığınız müzikte kaçırdığınız tek bir nota baştan başlamanıza neden oluyor
Size verilen şarkıları değiştirme şansınız yok, yeni şarkılar açana kadar onları çalmak zorundasınız
Uygulama içi reklamlar mevcut