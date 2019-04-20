Bir top aracılığı ile çeşitli engellerin yer aldığı parkurlarda yarışarak çıkış yolunu arayacağınız ve eğlenceli anlar yaşayacağınız Go Escape, Bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan sıra dışı bir oyundur.

Sade ve göz yormayan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, topu kontrol ederek engellerden kurtarmak ve çıkış yollarına ulaşarak bölümleri başarıyla tamamlamaktır. Oyunda mavi, pembe ve krem rengi arka fonlar kullanılmıştır. Siyah çizgiler ile tasarlanmış parkurlarda yarışarak topu hedefe ulaştırmalı ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Hızlı düşünme ve uygulama kabiliyetlerinizi geliştirebileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, topu engellemek için tasarlanmış onlarca farklı tuzak yer almaktadır. Düz çubuklar ve daireler üzerinde bulunan dikenlerden topu kurtararak yolunuza devam etmeli ve parkurları tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda hizmet veren Go Escape, ücretsiz oalrak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.