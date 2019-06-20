Mobil oyuncuların yakından tanıdığı bir isim olan Kwalee Ltd birbirinden kaliteli işlere imza atmaya devam ediyor. Mobil platformda oyunculara eğlenceli bir balık tutma oyunu sunmayı hedefleyen ünlü mobil oyun şirketi Go Fish: Jurassic Pond ile oyunculara eğlenceli anlar sunuyor.

Hem Android hem de İOS platformunda oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Go Fish: Jurassic Pond tamamen ücretsiz bir mobil arcade oyunu olarak karşımıza çıktı. Birbirinden farklı denizlerde olta atarak onlarca farklı balık türünü avlamaya çalışacağımız oyunda gerçeklikten uzak bir yapı yer alacak. Rengarenk içerikler eşliğinde elimizden geldiği kadar balık tutmaya çalışacağımız oyunda tarih öncesi balıklarda yer alacak.

Basit ve bağımlılık yapıcı bir yapıda karşımıza çıkan Go Fish: Jurassic Pond, 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.