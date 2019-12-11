GRID Autosport, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi grafiklere sahip araba yarışı oyunu. Hem simülasyon hem de arcade sürüşü sevenlerin oynayabileceği yarış oyununun grafikleri konsol oyunlarını aratmayacak güzellikte. Need For Speed gibi diğer üst seviye yarış oyunlarından farkı; bir kere satın alıyorsunuz, tüm AAA araba ve DLC’lere sahip oluyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından en iyi yarışçılara karşı farklı birçok oyun modunda adrenalin yüklü yarışlar sizi bekliyor. Telefonda veya tablettte gerçek araba yarışı oynamak istiyorsanız, GRID Autosport’u kesinlikle indirmelisiniz.

Mobilde kaliteli grafiklere sahip araba yarışı oyunlarının sayısı çok az, olanlar da oyun içi satın alım sunarak yarış zevkini düşürüyor. Gerçek parayla bir şeyler almadan yarışlara devam edemiyorsunuz, çok iyi yarışsanız bile kazanma şansınız olmuyor. GRID Autosport, bir kere alıp sonsuza dek ücretsiz oynayabileceğiniz bir yarış oyunu. PC ve mobilde en çok oynanan ralli oyununun yapımcısı Codemasters’ın elinden çıkan oyun, gerçekten olağanüstü grafikler sunuyor. Grafiklerine hayran kalacağınız yarış oyununu ister arcade ister simülasyon tarzında oynayabiliyorsunuz. Farklı türde 100 araç ve 100 pist sunuyor oyunu, yenilerini açmak için para ödemeniz gerekmiyor. Açık teker, turing, dayanıklılık, yıkım, drift, drag, sokak yarışları gibi farklı birçok yarış türü var. Zorluk seviyesi yükseltilebiliyor.

GRID Autosport Android Yarış Oyunu Özellikleri: