Live for Speed: S2

Live for Speed, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz gerçekçi bir yarış simülasyonu oyunudur.

Can Çevrim - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Live for Speed, gerçekçi bir yarış simülasyonu içerisinde yer almak isteyen tüm oyuncuların tercih etmesi gereken en popüler oyunlardan bir tanesidir. Herhangi bir şekilde sürüş yardımının kullanıcılara sunulmadığı bu oyundan zevk almak istiyorsanız, klavye yerine direksiyon kullanmanızı öneririz. Çünkü Live for Speed oldukça ciddi bir yarış simülasyonudur ve bunu klavye ile mahvetmenizi istemeyiz. Özellikle de çevrimiçi olarak yapacağınız yarışlarda, ani reaksiyonların önüne geçecek olduğunu düşünürsek. Adrenalin dolu yarışlara ev sahipliği yapan oyun da birbirinden farklı araç modelleri de yer alıyor. Oyuncular seçtikleri araç modelleri ile bitiş çizgisini geçen ilk yarışçı olmaya çalışacaklar. Sürükleyici oynanışı ile oyuncuları tatmin eden oyun ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Her ne kadar tek başınıza veya oyunun sanal zekasına karşı yarışabilecek olsanız da asıl eğlence çevrimiçi olarak diğer oyunculara ve rakiplerinize karşı yarışlarda yerinizi aldığınız zaman başlayacak. Live for Speed ile diğer insanlara karşı yarışmak gerçekten çok eğlenceli ve zevkli olmasının yanında ayrıca sizlere sunacağı farklı kategorilerdeki yarış ligleriyle kendinizi ispatlamanızı sağlıyor.

Gerçek bir yarış simülasyonunun heyecanını hissedebilmek için ihtiyacınız olan en iyi fizik motoru LFS'de sizleri bekliyor. Birçok farklı araba, yarışabileceğiniz farklı pistler, sürücüler, kıyafetler ve çok daha fazlası bu mükemmel yarış simülasyonunda yerini almış durumda.

Oyunun en güzel yanlarından birisi de gerçek yarışlarda olduğu gibi pitstop yapmanız gereken zamanları doğru ayarlamanız gerekmesi. Gerektiği zaman benzin almak veya lastiklerinizi değiştirmek için pitstop yapmanız gerekiyor. Gerçek bir yarış simülasyonundan bekledikleriniz ve daha fazlası Live for Speed'de yerini almış durumda.

Not: LFS (Life for Speed) oyunu deneme sürümü olduğu için yarışabileceğiniz farklı 3 araba ve sadece bir pist bulunmaktadır. Oyunu beğenirseniz ve oynamaya devam etmek isterseniz lisans anahtarı satın almanız gerekmektedir.