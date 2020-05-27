The Binary Mill’in başarılı oyunları arasında yer alan ve tamamen oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam eden Gun Club 2 aksiyon oyunu olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Farklı silah modellerinin ve benzersiz mekanların yer aldığı oyun içerisinde en zengin grafikler ile karşılaşacağız.

En çok indirilen silah simülasyonu olarak tanımlanan ve günden güne kitlesini de artırmaya devam eden yapım da birçok silah modelini yakından tanıma fırsatı elde edecek, her silahın farklı özellikleri ile tanışacağız.

Farklı bölgelere özel silah modellerinin de yer aldığı yapım içerisinde oldukça ilgi çekici pek çok içerik yapısı yer alıyor. Şuana kadar aldığı oyuncu incelemelerin de 4.4 olarak değerlendirilen başarılı yapım Android ve iOS platformunda oyuncular tarafından oynanmaya devam ediyor.

Yapım 1 milyon oyuncu barajını aylar önce geride bıraktı.