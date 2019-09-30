Hayalinizdeki restoranı işleterek organik ürünlerle hazırladınız birbirinden lezzetli yüzlerce yiyeceği müşterilerinize sunabileceğiniz ve yeni tarifler keşfederek daha fazla müşterinin ilgisini çekeceğiniz Happy Cafe, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.

Mutfağınızda Japonya, İtalya, Amerika gibi farklı ülkelere ait dünyaca ünlü yemekleri pişirebilir ve hünerlerinizi herkese gösterebilirsiniz. Ayrıca kendinize özel eşsiz tariflerle hazırladığınız yemekleri müşterilerinize servis edebilirsiniz. Servis yaparken olabildiğince hızlı olmalı ve siparişleri zamanında götürmelisiniz. Oyunda kendi çiftliğinizi kurarak organik ürünler üretebilir ve yemeklerinizin lezzetini katlayabilirsiniz. Bu sayede daha fazla müşteri kitlesine hitap edebilir ve maksimum kazanç sağlayabilirsiniz.

Mutfağınızda pişirebileceğiniz pizza, hamburger, spagetti, çeşitli et yemekleri ve daha yüzlerce birbirinden güzel yiyecek bulunmaktadır. Ayrıca organik sebzelerden yapabileceğiniz onlarca salata çeşidi yer almaktadır.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Happy Cafe, sıkılmadan oynayacağınız ve lezzetli yemekler yapacağınız eşsiz bir aşçılık oyunudur.