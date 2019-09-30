Kendi hastanenizi inşa ederek hastaların sağlıklarına kavuşmaları için türlü hizmetler vereceğiniz ve hastanenizi genişleterek daha fazla hastaya bakabilecek bir kapasite oluşturmak için mücadele edeceğiniz Happy Clinic, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Hastane yönetimini ele alarak hastaların mutlu bir şekilde oradan ayrılması için gereken tedavileri uygulamalı ve doğru ilaçlar kullanarak hastaların bir an önce taburcu olmalarını sağlamalısınız. Seviye atladıkça hastanenize yeni bölümler ekleyebilir ve daha fazla tıbbı malzeme alabilirsiniz. Hastaları düzenli olarak kontrol etmeli ve ilaç saatlerini aksatmadan tedavilerine devam etmelisiniz.

DNA moleküllerinden oluşan eğlenceli eşleştirme oyunlarını oynayarak puan toplayabilir ve hastaneniz için gerekli malzemelerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca yeni doktorlar, hemşireler, ilaçlar ve iğneler alarak daha fazla hastaya hizmet verebilirsiniz.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleriyle donatılmış Happy Clinic, Android ve İOS sürümleri sayesinde farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur. Sizde bu oyun ile hayalinizdeki hastaneyi inşa edebilir ve hastaları tedavi edebilirsiniz.