Viking kahramanlarını yöneterek aksiyon ve macera dolu bir serüvene atılacağınız ve çevredeki köylere baskımlar yaparak türlü ganimetlere ulaşacağınız Happy Vikings FREE, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmete açılan kaliteli bir yapımdır.

Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici macera bölümleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, Vikinglerle birlikte aksiyon dolu baskınlara katılarak köy halkının hayvanlarını ve altınlarını yağmalayarak geminizi doldurmak için mücadele etmektir.

Geminiz ve mürettebatınız ile etraftaki köylere baskın yaparak olabildiğince ganimet toplamalı ve seviye atlayarak yeni baskın mekanlarının kilidini açmalısınız.

Oyun içerisinde ganimet toplamak için uğrayabileceğiniz toplamda 80 farklı köy ve bu köylerden yağmalayabileceğiniz sayısız ürün yer almaktadır. Ayrıca topladığınız ürünleri gemiye istiflemek için başvuracağınız farklı kombinasyonlara sahip yüzlerce yöntem bulunmaktadır.

Aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından keyifle oynanan Happy Vikings FREE, eğlenceye doyacağınız sıra dışı bir oyundur.