Hassle ile Android cihazınızda ücretsiz bir aksiyon oyunu oynayabilirsiniz.



Limkernel OU tarafından geliştirilen ve Android oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Hassle, rengarek atmosfere sahip bir mobil aksiyon oyunudur. Ekranda bulunan joyisticler yardımı ile oynanan oyun, görsel efektleri bakımından da oldukça başarılıdır.

PvP savaşlarına dahil olacağımız oyunda, 3x3 – 5x5 savaşlara katılarak aksiyonu en üst seviyede yaşayacağız. Co-op tarzında misyonlara sahip olan oyunda benzersiz silah seçenekleri yer alıyor. Oyuncular bu silahlar arasından dilediğini seçebilir ve kullanabilirler.



Silahların seviyesini yükselterek daha gelişmiş bir performans elde edebilirsiniz. Buna ek olarak oyuncular karakterlerini de geliştirerek daha güçlü bir hale gelebilirler. Rank sisteminin de yer aldığı yapımda, adımızı liderlik tablosuna yazdırabilmek için mücadele edeceğiz. Sohbet sistemi ile diğer oyuncular ile mesajlaşabilecek ve diyaloglara katılabileceğiz. Oyun ekranında karakterimizin gücünü ve sağlığını kontrol edebilir, bu konuda bilgisa sahibi olabiliriz.

