Mobil platformda aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan Hatchimals CollEGGtibles, onlarca farklı karakterin yer aldığı ücretsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, farklı karakterlerin kilidini açmak ve çeşitli parkurlarda eğlenceli oyunlar oynamaktır. Yumurtadan yeni çıkan karakterleri mutlu etmeli ve onlarla ilgilenerek çeşitli aktiviteler yapmalısınız. Tüm yumurtaları toplamalı ve geniş bir karakter koleksiyonu oluşturmalısınız.

Aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz oyunun içerisinde 3oo’den fazla sevimli hayvan karakteri ve onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Minik karakterlerin yumurtadan çıkması beş farklı aşamada gerçekleşir. Yumurtadan çıkan karakterleri beslemeli ve onlarla ilgilenerek çeşitli parkurlarda oyunlar oynamalısınız. Minik kahramanlarınız ile suda yüzerek puanlar toplayabilir, bulutların üstünde zıplayabilir, eşleştirmeler yapabilir ve kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Android ve İOS işlemci içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Hatchimals CollEGGtibles, özellikle 8 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmış kaliteli bir oyunudur.