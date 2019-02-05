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Heart's Medicine Doctor's Oath 18.0.5 (Android)
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  4. Heart's Medicine Doctor's Oath - Android İçin Klasik Oyunudur

Heart's Medicine Doctor's Oath

18.0.5
Android
Heart's Medicine Doctor's Oath
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hastaları tedavi edeceğiz.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Heart's Medicine Doctor's Oath ile doktor görevleri üstleneceğiz. Kusursuz grafiklere ve zengin bir yapıya sahip olan oyunda sürükleyici bir hikaye eşliğinde verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Kaliteli görsellerin yer aldığı yapımda bilinmeyen hastalıkları tedavi etmeye çalışacak ve insanları tekrar eskisi gibi sağlıklı yapmaya çalışacağız.

Çeşitli hastalıkların yer aldığı oyunda farklı seviyelerde zorluklar ile karşılaşacağız. Oyun içerisinde ilerledikçe de zorluklar artmaya devam edecek. Ayrıca oyuna gelen güncellemeler ile de zorluk seviyeleri sürekli artırılmaya devam edilmektedir. Oyuncular dişi bir doktor olarak benzersiz görevleri başarmak için yeteneklerini gösterecekler.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Heart's Medicine Doctor's Oath tamamen ücretsiz olarak dağıtılıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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