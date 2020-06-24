Hero Strike 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Kötü adamların üstesinden gelmeye hazır mısın? Kötü adamın peşinden git ve onu yakalayana kadar hiç bırakma. Şehri kötü adamlardan kurtararak kahraman olabilirsin. Giydiğin kostümün hakkını ver. Düşmanların peşinden gittiğin mesafe kadar para kazanırsın. Bakalım kaç tane kötü adamı ortadan kaldırabileceksin?

Kahraman olmayı herkes ister fakat bu sorumluluğu herkes kaldıramaz. Sen bu görevi hakkıyla yerine getirebileceğini düşünüyorsan hiç durma. Ayrıca pratik oynanış şekli ve renkli grafikleriyle bütün oyunseverlerin beğenisini kazanıyor.

Basit komutlarla eğlenceli şeyler arıyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.