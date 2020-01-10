Heroes Strike

Şampiyonunuzu, şampiyon yeteneği dışında kendi seçtiğiniz iki yetenek ile daha donatın: Strateji ve aksiyonun güzel bir karışımı. 4 dakikalık kısa maçlar ile bir yere giderken oynamak için idealdir. Geniş şampiyon, saldırı ve yetenek (öfke) havuzu: Saldırı, savunma, sersemletme, destek gibi bir sürü yetenek seçeneği.

Yıldızları toplayarak rakibin yıldızlarından fazla yıldız toplayın. Savaş, herkesin arzuladığı Süper yıldız ortaya çıkınca daha da kızışacak. Süper yıldıza sahip olan takımın skoru 1.5 ile çarpılır. En başta her sınıftan 3 sıkı şampiyon ve 5 farklı yetenekle başlarsınız. Bol keseden ödüller, kolay ilerleme ve bütün eşyalar ücretsiz bir şekilde erişilebilir.

MOBA sever bir oyuncu olarak bu oyuna bayılacaksınız!