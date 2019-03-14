Hidden Hotel: Miami Mystery, gizem çözme, gizli nesne bulma, otel işletme oyunlarından hoşlananların severek oynayacağı bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda tuhaf, eski bir otelde yaşanan garip olayların arkasındaki gerçek hikayeyi çözmeye çalışıyorsunuz.

Garip ve karanlık otel odalarında gizli nesneleri arayıp bularak tuhaf otelin gizemini çözmek için uğraş verdiğiniz bir mobil macera oyunu Hidden Hotel: Miami Gizemi. Otel misafirlerinin yaşadığı garip olayların arkasındaki gerçeği açığa çıkartabilecek tek kişisiniz. Otelin tüm sırrını saklayan yaşlı bir yabancıya ulaşana dek devam ediyorsunuz. Gerekli nesneleri bularak otelin gizemini çözmek dışında otelin iç tasarımını da modern, klasik, eski dilediğiniz tarzda yeniliyorsunuz.

Hidden Hotel: Miami Mystery Özellikleri