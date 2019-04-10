Hidden Objects-Nevertales: The Beauty Within

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Hidden Objects-Nevertales, gizemli mekanlarda dolaşarak kayıp objelerin izini sürebileceğiniz ve sır dolu olayları aydınlatabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, esrarengiz olayları araştırarak ipucu toplamak ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamaktır. Oyun, yabancı birileri tarafından kapınıza bırakılan bir bebeğin olağanüstü güçlerini konu almıştır. Bu bebek sıradan bir bebek değildir. Bebeği kapınıza bırakanlar bebekteki büyüyü sadece sizin kaldırabileceğinizi söylüyorlar. Gizemli bir yolculuğa çıkarak ilginç yaratıklarla mücadele etmeli ve büyüyü kaldırarak bebeği kurtarmalısınız. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısızı gizli nesne ve ipucu yer almaktadır. İpuçlarına ulaşmak için birbirinden zorlu bulmacaları çözmelisiniz. Bu sayede doğru iz üstünde ilerleyebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Hidden Objects-Nevertales, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.