Onlarca parçadan tankını oluştur, arkadaşlarınla oyna ve 3v3 PVP aksiyonunda arenanın hakimi ol. Farklı taktikler dene ve kazan. Bir tank seç ve savaşa katıl!

Makineli tüfekler, toplar, napalm bombası, şok tabancaları, mitralyözler, plazma topları ve çok daha fazlası var. Oyun tarzına en uygun silahları seç. Müttefik oyuncularla tepelere tırmanın ve rakipleri yok edin.

Battle Royale modunda düşman savaş araçlarını yen veya en son ayakta kalan ol. Göğüs göğüse savaşmak isteyenler için tüfekler, teknoloji manyakları için lazerler ve uzun mesafe suikastçileri için nişancı taretleri de var.

Güçlü özel becerilere sahip birçok tankın kilidini açın ve yükseltin. Hills of Steel 2 dünyasının yıldızı olmak için skor tablolarının saflarını parçalayın. Tanklarını özelleştir ve savaş meydanını domine et, hemen ücretsiz oyna!