Hills of Steel, görselleriyle popüler fizik tabanlı yarış oyunu Hill Climb Racing’i hatırlatan, bağımlılık yapıcı bir tank oyunu. Gerçek oyuncuların yönettiği savaş tanklarıyla karşı karşıya geldiğiniz oyunda rütbenizi yükseltmek için çaba sarf ediyorsunuz. General olabilecek düzeyde olduğunuzu milyonlara gösterin.

En kaliteli grafikleri sunan online tank savaş oyunu değil belki ama oynanış tarafında kalitesini ortaya koyuyor. Düşmanlarınız yapay zeka yerine gerçek oyuncular olduklarından savaşlar daha çetin geçiyor, ortalık birbirine giriyor. Tankların kafa kafaya girdiği oyunda indirdiğiniz her tank rütbenizi artırırken, tankınızı yenileme imkanı veriyor.

Kolay oynanabilir yapıda olan tank oyunu ücretsiz ancak hiç satın alım yapmadan ilerlemeniz biraz zor. Titan tank, Joker tank, Phoenix tank gibi savaşta üstünlük elde etmenizi sağlayan çok daha güçlü tankların kilidini açmanız gerekiyor. Satın aldığınız jeton paketleri de tankınızı daha hızlı ayarlamanızı ve tamir etmenizi sağlıyor.