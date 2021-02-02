Hit Master 3D: Bıçaklı Suikast, aksiyon yüklü casus filmlerini sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm mobil oyunlardan. Android platformuna özel çıkış yapan ve 10 milyonun üzerinde indirme ile oldukça popüler olan oyunda sahip olduğunuz tek silah olan bıçakla üzerinize gelen düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Hit Master 3D, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

Hit Master 3D İndir

Bu Android oyununda sizden en iyi, en becerikli, en keskin nişancı, en ölümcül ajan olduğunuzu kanıtlamanız isteniyor. Pusuya düşürüldünüz, bir sürü düşman aynı anda saldırıyor ve tek silahınız bıçaklarınız, bir sürü bıçak! Düşmanlar, üzerinize teker teker değil, birden geliyor ve hepsi farklı. Beyzbol sopası, İngiliz anahtarı gibi ilginç silahlarla sizi öldürmeye gelen düşmanlarınızı durdurmak için etrafınızdaki kutuları da kullanabilirsiniz. Bunları parçalayarak düşmanı yavaşlatabilirsiniz. Ancak tek yaptığınız düşmanları etkisiz hale getirmek değil. Kazanmak için rehineleri de kurtarmanız gerekiyor. Hepsini kurtarıp helikoptere bindirmelisiniz.

Hiç bitmeyen aksiyon dolu oynanış

Gözlerinizi alamayacağınız harika üç boyutlu grafikler

Hızlı refleks ve nişan hassasiyeti gerektiren bir sürü zorlu görev

Sezgisel kontroller

Karmaşık olmayan arayüz

Hit Master 3D, tamamen ücretsiz bir oyun. Ne bekliyorsunuz? Dünyanın size ihtiyacı var Ajan. Hemen indirin ve dünyayı kurtarma görevine atılın!