İçinizdeki dedektifi açığa çıkartarak esrarengiz cinayetleri inceleyeceğiniz ve kanıtları toplayarak katilleri tutuklayacağınız Homicide Squad, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Sürükleyici senaryosu ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, ipucu toplayarak olayların perde arkasını incelemek ve suçluları yakalamak için mücadele etmektir. Olay yeri incelemeleri yaparak cinayetlerin nasıl işlendiğini analiz etmeli ve suç aletlerini toplamalısınız.

Gizli nesneleri ve kayıp objeleri bularak ihtiyacınız olan kanıtlara ulaşabilir ve doğru iz üstünde yoğunlaşabilirsiniz. Ayrıca çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak yeni objelerin kilidini açabilir ve görevleri daha çabuk tamamlayabilirsiniz.

Oyunda 1000’den fazla zorlu görev ve onlarca ürkütücü mekan yer almaktadır. Ayrıca inceleyeceğiniz 11 karmaşık olay ve birçok ilginç karakter bulunmaktadır. Dedektif rolünü üstlenerek ipucu peşinde koşabilir ve cinayetlerdeki gizemi çözebilirsiniz. Macera oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Homicide Squad ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve maceraya doyabilirsiniz.