Hopeless Heroes: Tap Attack

Hopeless Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda savunma yapıyor ve arkadaşlarınıza meydan okumaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olan Hopeless Heroes, becerilerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Zorlu canavarların üstesinden gelmeniz gereken oyunda yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Harika zamanlar geçirebileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Kaliteli grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda saldırı ve savunma yapıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunu mutlaka denemelisiniz. Özel güçlerinizi de kullanabileceğiniz Hopeless Heroes'u sakın kaçırmayın.

Hopeless Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.