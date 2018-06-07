Human Evolution, DNA karıştırma oyunlarını sevenlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm evrim simülasyonu oyunu. Sürekli dokunmaya dayalı oynanış sunan clicker oyunlarını yorucu bulmuyorsanız bu insan evrimi oyununu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Canlıların genetikleriyle oynayarak yeni varlıklara dönüşmelerini sağladığınız, virüsün farklı türlerini post insanlara geçirdiğiniz, ufak hücre veya su yosunlarından maymunlara, insanlara hatta cyborg’lara kadar çeşitli türleri kontrol ettiğiniz bir evrim simülasyon oyunu Human Evolution. Çok basit ancak sabır isteyen ve refleks gerektiren bir oynayışa sahip. Başlangıçta DNA, bakteri ve kökbacaklıları karşınıza çıkıyor. Bunları bir araya getirmeye, birleştirmeye çalışıyorsunuz. İlerledikçe yeni türler keşfediyorsunuz. Cyborg’lar ve duyguları olan robotlara ulaştığınızda oyun sonlanıyor. İnsan evrimi ilginizi çekmediyse hayvan evrimi ile devam edebiliyorsunuz.