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Idle Arena: Evolution Legends Cihaza göre değişir (Android)
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Idle Arena: Evolution Legends

Cihaza göre değişir
Android
Idle Arena: Evolution Legends
ÜCRETSİZ
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Küresel savaşlara katılacağız.

Idle Arena: Evolution Legends Ekran Görüntüleri - 1
Idle Arena: Evolution Legends Ekran Görüntüleri - 2
Idle Arena: Evolution Legends Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

HK Hero Entertainment tarafından geliştirilen ve oyunculara aksiyon yüklü savaşlar sunan Idle Arena: Evolution Legends ücretsiz olarak yayılmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım da oyuncular 300 farklı karakter ile karşılaşacaklar. Bu karakterler yaratıklardan ve canavarlardan oluşuyorken birbirlerine nazaran farklı özelliklere de sahip olacaklar.

Rol oyunları arasında yer alan Idle Arena: Evolution Legends gerçek zamanlı olarak dünyanın diğer yanındaki oyuncuları arenalarda ve savaş meydanlarında buluşturuyor.

Küresel anlamda sıralamalarında yer aldığı yapım içerisinde seçilen karakterleri yükselterek daha etkili hale getirebilmekte mümkün olurken, haydut benzeri unsurlarda oyunculara sunuluyor.

Buna ek olarak farklı oynanış modları da oyunculara sunulan özellikler arasında yer alırken yapım 100 binden fazla oyuncuyu ağırlamaya devam ediyor.

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