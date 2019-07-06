Grumpy Rhino Games imzası ile geliştirilen ve mobil platform oyuncularıan ücretsiz olarak sunulan Idle Armies rol oyunları arasında yer alıyor.

Piksel grafikler eşliğinde oynanabilen yapımda oyuncular birbirinden farklı savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılabilmek için ter dökecekler. 2016 yılında lansmana çıkan ve o yıl dünyanın en iyi rol oyunları arasında gösterilen Idle Armies günümüzde hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

26 farklı seçilebilir karakterin yer aldığı oyunda bize uygun karakterleri seçecek ve düşmanlara karşı mücadele edeceğiz. Aksiyondan ziyade eğlenceli bir oyun olan Idle Armies Google Play incelemelerinden de 4.4 gibi bir skor puanı elde etti.

Renkli içerikleri ile oyunculara eşsiz bir rol oyunu sunan Idle Armies şuan indirilebilir durumda yer alıyor.